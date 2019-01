Torjäger vor dem Abflug: KFC Uerdingen reist ohne Musculus in die Türkei

Lucas Musculus (am Ball) in Braunschweig bei einem seiner wenigen Einsätze. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen muss ohne Lucas Musculus ins Trainigslager fahren. Der Verein stellte ihn von der Reise frei. Der Grund ist ein freudiger.

Drittligist KFC Uerdingen fliegt am Montag ohne seinen Torjäger Lucas Musculus ins Trainingslager in die Türkei. Der 27 Jahre alte Stürmer hatte um die Freistellung gebeten, da er in den nächsten Tagen Vater wird. Der Verein stimmte dem Wunsch am Sonntag Nachmittag zu.

Damit stehen die Zeichen allerdings auf Abschied. Musculus, in der Regionalliga Torschützenkönig, war in dieser Saison in der Dritten Liga nicht wie gewünscht zum Zug gekommen. Seine auf den Strafraum ausgerichteten Qualitäten waren in der Dritten Liga, wo Schnelligkeit und Passgenauigkeit vonnöten sind, nicht so gefragt.