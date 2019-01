Aus dem Trainingslager des KFC Uerdingen : Der Zeugwart will noch einmal in die Bundesliga

Der Herr der Bälle: Andreas Bosheck hat vier Säcke mit je zehn Bällen mit in die Türkei genommen. Foto: Thomas Schulze

Belek Das einstige Skandalmaskottchen hat sich gewandelt. Andreas Bosheck wächst in seine Aufgabe als Zeugwart des KFC Uerdingen hinein und weiß, dass er sich ebenso wenige Fehler leisten darf wie die Spieler auf dem Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thomas Schulze Vonaus dem Trainingslager in Belek Thomas Schulze Autorendetails aufklappen Thomas Schulze (ths) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post zum Autorenprofil

Andreas Bosheck genießt die Tage in der Türkei. Das Trainingslager ist für ihn nämlich eine Art Urlaub. „Hier wird einem jeder Wunsch von den Augen abgelesen“, sagt der Zeugwart des KFC Uerdingen. „Ich muss nicht waschen, nicht trocknen. Hier wird einem vieles abgenommen.“ Dafür hat er vor dem Abflug zwei Tage lang geschuftet: Sechs große Kisten mit Material bepackt – von Bällen, über Trainingsanzüge bis hin zu den Trikots.

Hier in Belek ist er zwar auch von morgens bis abends für die Mannschaft da, aber die Arbeit verteilt sich ohne Stress. In Uerdingen hingegen beginnt sein Arbeitstag mrgens um 7.30 Uhr. Da ist er im Stadion und bereitet alles für das Training vor. Zehn Stunden ist er täglich für den KFC auf Achse – sieben Tage in der Woche.

info Bratkartoffeln mit Spiegelei von Mama Andreas Bosheck ist 51 Jahre alt, lebt mit seiner Freundin Heike zusammen, hat zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Er mag Bratkartoffeln mit Spiegelei von seiner Mama und trinkt gerne ein Alt. Er ist Eishockey-Fan des KEV.

Aber Andreas Bosheck, den alle nur „Bossi“ rufen, hat es schließlich so gewollt. 26 Jahre lang war er Auslieferungsfahrer, dann suchte der KFC einen Mannschaftsbetreuer. Bossi, der vorher 14 Jahre lang als Grotifant das Maskottchen bei den Blau-Roten gespielt und dafür mehrmals skandalträchtige Prügel eingesteckt hat, sprach bei Geschäftsführer Niko Weinhart vor und bekam den Zuschlag.

„Das ist mein Traumjob“, sagt er und lächelt zufrieden. Seine Arbeit wird anerkannt: „Trainer und Spieler behandeln mich gut. Aber es ist kein Spaß. Ich muss funktionieren und abliefern. Wer das nicht tut, ist im Profibereich schnell weg.“ Entsprechend bemüht er sich, seine Arbeit gut zu machen und auch die Extrawünsche der Spieler zu erfüllen. Und die des Trainers: „Die Kaffeemaschine muss immer an sein, wenn er morgens zum Training kommt.“

Bälle aufpumpen und während des Trainings einsammeln bei Wind und Wetter, verschwitzte Hemden und Hosen waschen – ein Traumjob? Für Bossi schon, denn er liebt seinen Verein. Im Alter von sechs Jahren nahmen ihn seine Eltern erstmals mit zu einem Spiel in die Grotenburg-Kampfbahn. Doch die Liebe wurde so richtig am 19. Februar 1977 entfacht. „Da lagen wir im Pokal gegen Frankfurt bis zur 90. Minute 1:3 zurück und haben 6:3 nach Verlängerung gewonnen“, erzählt Bosheck, und seine Augen strahlen dabei. Seitdem war er mit Leib und Seele dabei und hat alle Europapokalspiele live gesehen – daheim und auswärts. Und er hat seine Tochter Heike mit dem KFC-Virus infiziert. „Als es den Grotifanten nicht mehr gab, hat meine Tochter gedrängt, dass wir ihn wieder holen“, erinnert sich Bossi. „Und in unserem Fanclub Legion Uerdingen hieß es dann: wenn deine Tochter das will, musst du das Maskottchen machen. Das habe ich dann getan.“