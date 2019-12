4:1-Sieg gegen Hansa Rostock : Uerdingens Torjäger Boere dreht das Spiel

Düsseldorf Der KFC Uerdingen hat im neunten Heimspiel den dritten Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft besiegte Hansa Rostock mit 4:1. Nach dem Rückstand durch Pascal Breier drehten der zweifache Torschütze Tom Boere, Lukas Scherff mit einem Eigentor und Dominic Maroh die Partie.

Der KFC Uerdingen arbeitet an einer kleinen Erfolgsserie. Nachdem die Mannschaft die Auswärtsspiele in Würzburg und Chemnitz unbeschadet überstanden hat, feierte sie nun vor 4.899 Zuschauern einen 4:1 (2:1)-Sieg gegen Hansa Rostock und arbeitete sich damit vor dem abschließenden Spiel der Hinrunde bei Viktoria Köln ins Mittelfeld vor.

Trainer Daniel Steuernagel und Teamchef Stefan Reisinger hatten gegenüber dem 1:1 in Chemnitz die Anfangsformation gleich auf vier Positionen verändert. Neben dem nach einer Gelb-Roten Karte gesperrten Kevin Großkreutz und dem am Knie verletzten Kapitän Jan Kirchhoff fehlten Patrick Pflücke und Jean-Manuel Mbom, die auf der Bank Platz nehmen mussten.

In die Mannschaft kamen die wieder genesenen Christian Dorda und Adam Matuschyk sowie Christian Kinsombi und Osayamen Osawe. Der in Würzburg (2:1) und Chemnitz eingewechselte Kinsombi hatte dort jeweils ein Tor vorbereitet und erhielt nun die Chance vom Anpfiff weg. Torjäger Osawe sollte helfen, die Sturmflaute zu beenden. Schließlich wollten und mussten die Gastgeber ihre magere Heimbilanz mit nur acht Punkten aus acht Begegnungen sowie lediglich sechs erzielten Toren verbessern. So setzte der KFC bei Ballbesitz auf ein 4-4-2-System, in der Defensive jedoch auf das gewohnte 4-2-3-1-System.