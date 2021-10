Gebrauchter Samstag : Doppelt Rot und 0:1-Niederlage für den KFC Uerdingen

Ahlen Die Uerdinger warten in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg. Die Partie bei Rot Weiss Ahlen ging durch ein Elfmetertor mit 0:1 verloren. Zudem gab es noch zwei Rote Karten für den KFC – und auch Uerdinger Fans zeigten sich nicht von ihrer besten Seite.

Für den grippekranken Kapitän Quadie Barini führte Leonel Kadiata die Mannschaft aufs Feld. Unmittelbar danach hatten die Uerdinger eine Schrecksekunde zu überstehen, denn gleich in der ersten Spielminute klatschte ein 25-Meter-Schuss von Romario Wiesweg an die Latte des Uerdinger Gehäuses. Und noch ein zweites Mal bewahrte die Latte die Uerdinger vor einem Rückstand. Bei einem Kopfball von wiederum Wiesweg nach 25 Minuten. Vor Wochen hatte der sportliche Leiter des KFC Uerdingen immer wieder auf die Folgen der fehlenden Vorbereitung hingewiesen. Mittlerweile glaubt er, dass die Vorbereitung jetzt so gut wie vorbei ist: „Wir sind konkurrenzfähig, das zeigen die Reaktionen unserer Gegner. Sie freuen sich, dass sie gegen uns gewonnen oder einen Punkt geholt haben. Ich schaue hoffnungsfroh auf die nächsten Spiele. Der erste Dreier ist nicht fern, ich habe es heute im Urin“, sagte der 45-Jährige unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie in Ahlen.