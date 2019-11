Nach seinen beiden Treffern : Boere feiert 33 Stunden lang

Der Ball ist im Netz, Uerdingens Torjäger Tom Boere dreht jubelnd ab. Foto: Stefan Brauer

Krefeld Der Niederländer Tom Boere erzielt beide Tore für den KFC Uerdingen beim 2:1-Sieg in Würzburg. Er ist verblüfft, als er erfährt, wann und warum er eine Art Erfolgsgarant ist.

Endlich kann Tom Boere wieder lächeln. Er hatte es in den vergangenen Tagen schwer. Nicht wegen der beiden Niederlagen in Duisburg (0:2) und gegen Kaiserslautern (0:3), in denen er leer ausgegangen war. Boere hatte private Sorgen. Stefan Reisinger hat es gemerkt, ihn beiseite genommen, mit ihm gesprochen. Und dann kam die 26. Minute in Würzburg. Nach einer Ecke fiel Boere der Ball vor den Fuß und er zog sofort ab und traf zur Führung ins kurze Eck. Es war ein Treffer in typischer Torjäger-Manier. Eine Viertelstunde vor Schluss traf der Stürmer erneut. Nach einem sehenswerten Zuspiel von Patrick Pflücke auf Christian Kinsombi passte der quer, und Boere schob den Ball ein. Das hört sich leicht an, sah auch einfach aus, und dennoch gab es ein ausdrückliches Lob für den Torschützen. „Das hat Patrick super gemacht, aber entscheidend war, dass Tom mitgelaufen ist und nicht abgebrochen hat“, erklärte Christian Kinsombi. „So wurde aus einer 90 prozentigen Chance eine hundertprozentige, die wir genutzt haben.“

Kinsombi war rundum happy, für ihn war es ein überaus gelungener Nachmittag. Denn auch sein Bruder David hatte mit dem Hamburger SV gewonnen. Mehr noch, er hatte in der Nachspielzeit das 2:1 gegen Dresden erzielt. „Ja, das habe ich in der Halbzeit erfahren“, berichtete Christian Kinsombi. „Das hat mich natürlich gefreut. Es war ein Ansporn für mich.“ Was er nach seiner Einwechslung auch zeigte.

Boere stand nach dem Sieg im Kabinengang und lächelte. „Es war ein sehr wichtiger Sieg, ich bin glücklich“, sagte er. Die beiden Tore hatten ihm sichtlich gut getan. Es war sein erster Doppelpack für den KFC, seine Treffer vier und fünf. Doch wie wichtig er für die Uerdinger ist, zeigt eine andere Statistik: Immer wenn Boere getroffen hat, hat der KFC auch gewinnen. Das war in Zwickau so, in Meppen, gegen Jena und auch in Würzburg so. „Nein, ganz ehrlich, das wusste ich nicht“, zeigte sich der Erfolgsgarant selbst überrascht.

Boere reichte den geflochtenen Kranz aber weiter, an die Mitspieler, Trainer Daniel Steuernagel und Teamchef Stefan Reisinger. „Er hilft mir sehr“, sagte Boere. „Er unterstützt mich, wo er nur kann. Er hat mit mir ein Konto eingerichtet, Behördengänge gemacht. Ich bin ihm dankbar und sehr glücklich.“

Ein Gefühl, das er in den vergangenen Wochen nicht hatte. Boere war geknickt, nicht gut drauf. „Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt: Du kannst Tag und Nacht zu mir kommen“, berichtet Reisinger. „Er erinnert mich natürlich ein wenig an mich, an die Zeit, wo ich Spieler war. Tom ist ein sehr sensibler Typ, der Zuspruch braucht. Und manchmal gibt es im Leben Dinge, die wichtiger sind als Fußball.“