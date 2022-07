Mittwoch gegen Blau-Gelb Überruhr : KFC-Torhüter Mika Rudnick liegt im Krankenhaus

Torhüter Mika Rudnick zog sich bei der Trainingsarbeit eine Blase zu. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Kleinere Wehwehchen sind in der Saisonvorbereitung normal. Da zwickt es hier und da, manch einer muss dann auch mal ein, zwei Tage aussetzen. Doch dass ein Spieler ins Krankenhaus muss, ist glücklicherweise die Ausnahme.

Wenn der KFC Uerdingen am Mittwoch Abend um 19 Uhr am Rundweg sein drittes Testspiel bestreitet, wird einer mit Sicherheit fehlen: Mika Rudnik. Der 19 Jahre alte Torhüter, der beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde und jetzt vom Drittligisten Viktoria Köln kommt, liegt mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Inzwischen ist er aber außer Gefahr. Wie konnte das passieren? „Ganz einfach“, sagt Trainer Alexander Voigt. „Er hatte nach der Trainingsarbeit eine Blase und in die ist Dreck rein gekommen.“ Rudnik ist aber icht der einzige, der gegen den Bezirksligisten Blau-Gelb Überuhr fehlen wird. Der Japaner Ryo Iwata, der vom 1. FC Mönchengladbach kam, erlitt eine Verletzung am Fußgelenk und Pascale Talarski ist krank.

Mit Erleichterung und Vorfreude hat Trainer Alexander Voigt auf die Veröffentlichung des Spielplans reagiert. Der KFC hat zum Auftakt am 6. August gegen den Cronenberger SC Heimrecht. „Ich bin froh, dass wir mit einem Heimspiel starten“, sagt der Coach. „An dem Samstag Abend wird bei gutem Wetter das Stadion voll und die Stimmung super sein. Wir haben jetzt ein Ziel, auf das wir hinarbeiten.“ Und was sagt er zum Gegner? „Beim Saisonstart ist der Gegner egal. Es kommt nur darauf an, am ersten Spieltag bestmöglich vorbereitet zu sein.“