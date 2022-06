Am Samstag in Südlohn : KFC Uerdingen testet gegen Vizemeister Preußen Münster

Am Samstag in Südlohn

Krefeld Fußball-Oberligist KFC Uerdingen ist seit Sonntag im Trainer, Regionalligist Preußen Münster ein paar Tage länger. Beide unternehmen nach großen Enttäuschungen mit neuem Personal einen neuen Anlauf.

Es ist wie überall. Nach der ersten Trainingswoche wird nirgendwo Kritik laut, da ist noch alles in bester Ordnung. Das ist beim KFC Uerdingen natürlich nicht anders. Allerdings kennt Trainer Alexander Voigt das Geschäft und hält den Ball flach. „Die ersten Tage dienten einen Kennenlernen“, sagt er. „Im Laufe der Woche haben wir uns dann etwas gesteigert, so dass es sich am Freitag tatsächlich wie eine Vorbereitung anfühlte.“ Gespannt wartet der Coach noch auf die Ergebnisse des ersten Leistungstests. „Es sah ganz gut aus, aber warten wir mal die Werte ab.“

Zwei Spieler standen in der ersten Trainingswoche noch nicht auf dem Platz im Sportpark Oppum: Babacar M‘Bengue und Alexander Lipinski. Letzterer war bist vor zwei Wochen noch beim Oberligisten 1. FC Bocholt am Ball und erhielt daher ein paar Urlaubstage. Und M‘Bengue kurierte seine überstrapazierten Muskeln aus. Trainer Alexander Voigt war mit dem Trainingsniveau zufrieden: „Kevin Weggen, Pascale Talarski oder Maik Odenthal hat man schon die Erfahrung angemerkt, die Klarheit im Passspiel.“ In diesen Bereichen mangelte es in der vergangenen Saison.