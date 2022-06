Aus dem eigenen Nachwuchs : Nur Marcel Kretschmer hat sich beim KFC durchgesetzt

Marcel Kretschmer ist der einzige, der den Sprung aus dem Nachwuchs beim KFC geschafft hat. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Marcel Kretschmer ist als einzigem aus dem KFC-Nachwuchs der Sprung in die erste Mannschaft gelungen. Warum er seinen Vertrag bei den Uerdingern verlängert und welche Ziele er in der kommenden Oberliga-Saison anpeilt.

Als der KFC in Trümmern lag, griffen die Uerdinger nach dem letzten Strohhalm. Sie wollten beim Neustart auf die eigene Jugend setzen. Schnell wurde ihr ehrenvolles Ansinnen durch die Realität verdrängt. Sie mussten anerkennen, dass eine Mannschaft, die überwiegend aus Nachwuchsspielern besteht, nicht in der Regionalliga bestehen kann. Nach einer Saison ist das Ergebnis ernüchternd: In Marcel Kretschmer hat nur ein einziger Spieler den Sprung geschafft. Verwunderlich ist das allerdings nicht, denn selbst große Talente, die in der A-Junioren-Bundesliga spielen, setzen sich selten auf Anhieb im Profibereich durch.

Marcel Kretschmer absolvierte 21 Regionalligaspiele, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. „Das erste Senioren-Jahr war für mich sehr lehrreich“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war nicht ganz einfach, denn davor hatte ich quasi ein Jahr lang wegen der Corona-Pandemie nicht gespielt. Ich denke, ich habe mit 19 Jahren eine gute Saison gespielt und bin insgesamt zufrieden.“

Info Mit einer sehr großen Affinität zu Italien Marcel Kretschmer ist 20 Jahre alt und in Krefeld geboren. Er spielte bislang immer für den KFC, hat das Fach-Abitur bestanden, macht gerne Urlaub auf Sizilien und isst gerne Spaghetti mit Pesto. Sein Lieblingsverein ist Juventus Turin.

Seine beiden Tore in Lotte beim 1:0-Sieg und beim 3:3 in Lippstadt zählten natürlich zu den Höhepunkten, wobei er sich besonders gern an sein Traumtor in Lotte erinnert. „Es war aus doppeltem Grund ein besonderes Tor: weil es mein erstes in der Regionalliga war und zudem ein sehr schönes.“ Und so ganz nebenbei nährte er damit damals die Hoffnungen der Uerdinger auf den Klassenerhalt.

Dass es am Ende nicht geklappt hat, wurmt ihn noch etwas. „Natürlich war ich enttäuscht und der Abstieg tut immer noch weh“, sagt er. „Rückblickend hat uns in der vergangenen Saison die Vorbereitung gefehlt, aber dann haben wir eine ordentliche Rückrunde gespielt.“ Dabei hat Kretschmer auch von Trainer Alexander Voigt profitiert. „Er hat mir gerade im taktischen Bereich einiges beigebracht“, sagt der beidfüßige Mittelfeldspieler mit dem guten Schuss. „In dem Bereich kann ich sicher noch weiter zulegen. Wichtig war aber, dass der Trainer mir sein Vertrauen geschenkt hat. Darüber freut sich jeder Spieler.“

