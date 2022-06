KFC hat erst 13 Spieler : Bei Trainer Alexander Voigt ist die Erholung wohl futsch

Krefeld Am kommenden Sonntag ist Trainingsauftakt beim Fußball-Oberligisten KFC Uerdingen, der oben mitspielen will. Doch die Voraussetzungen dafür müssen erst noch geschaffen werden. Das dürfte Trainer Alexander Voigt Kopfzerbrechen bereiten.

Wenn Alexander Voigt heute wieder die Arbeit aufnimmt, könnte die Erholung bald schon passé sein. Eine Woche lang hat der Trainer des KFC Uerdingen auf Mallorca ausgespannt und abgeschaltet. Eine Woche lang wollte er vom Fußball und den Blau-Roten mal nichts hören und sehen. In diesen Tagen wollte er den Akku wieder aufladen. Das war nötig, denn die Zeit nach seiner Amtsübernahme am 8. November war äußerst intensiv.

Gut möglich, dass sein erster Arbeitstag für ihn mit einer Enttäuschung beginnt. Denn in der Woche seiner Abwesenheit hat sich so gut wie nichts getan – zumindest nicht in Form von Spielerverpflichtungen. Zwar verkündete der KFC am Sonntag die Vertragsverlängerung von Marcel Kretschmer, doch ist der Verbleibt des 20 Jahre alten Mittelfeldspielers aus der eigenen Jugend keine Überraschung, beinahe eine Selbstverständlichkeit. Damit kann der Coach nicht zufrieden sein. Nicht einmal eine Woche vor dem Trainingsauftakt am kommenden Sonntag stehen jetzt lediglich 13 Spieler unter Vertrag, also nur die Hälfte des Kaders.