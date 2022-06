Kooperation SC Bayer und KFC Uerdingen : Größter Gewinner des Deals ist die Stadt Krefeld

Meinung Krefeld Fußball-Deutschland hat jahrelang die Nase gerümpft oder gar gelacht, weil der damalige Drittligist KFC Uerdingen ohne Stadion, ohne Trainingsplatz und ohne Vereinsgelände da stand. Jetzt ändern sich die Voraussetzungen – zu spät, aber endlich.

Der KFC hat nun am Löschenhofweg, im Covestro Sportpark, eine Heimat für seine Jugend, die professionell ausgebildet wird – bis einschließlich der C-Junioren von Bayer, danach vom KFC. Er hat zudem künftig drei feste Standorte seiner Arbeit. Neben der Jugend am Löschenhofweg ist dies der Sportpark Oppum für die Profis und das Stadion Grotenburg als Spielort sowie die Geschäftsstelle an der Violstraße. Damit verfügt der KFC jetzt in der fünften Liga endlich über jene professionellen Strukturen, die ihm jahrelang gefehlt haben. Und nicht zuletzt wird die Seriosität des neuen Vorstand um Damien Raths durch die Vereinbarung nochmals geadelt.