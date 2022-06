KFC-Vorsitzender Damien Raths : „Wir sind sportlich und wirtschaftlich zuversichtlich“

Interview Krefeld Nach abgeschlossenem Insolvenzverfahren und dem Sturz in die fünfte Liga herrscht plötzlich eitel Sonnenschein beim KFC Uerdingen. Der Vorsitzende des Fußball-Oberligisten sieht den Verein auf dem richtigen Weg.

Damien Raths war zum Trainingsauftakt des KFC Uerdingen in den Sportpark Oppum gekommen. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden des KFC Uerdingen über die kommende Saison, die sportlichen Perspektiven und die wirtschaftliche Situation des Vereins.

Raths Ja, wir sind voll im Soll. Lediglich Alexander Lipinski fehlte, weil die Oberliga bis vor einer Woche gespielt und er jetzt Urlaub hat. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch verschiedene Spieler dazu bekommen.

Keine Auflagen vom Verband : Uerdingen kann in der Oberliga in der Grotenburg spielen

Raths Nein, wir hatten wieder einen großen Umbruch. Vom Kader der vergangenen Saison sind nicht mehr viele da, so ehrlich muss man sein. Aber der Vorteil zur vergangenen Saison ist, dass die meisten Spieler aus der Region kommen. Und die zwei Wochen, die wir mehr haben als die Konkurrenz, müssen wir nutzen, damit es passt.

Raths Gut, sofern man das von einem Fußballverein sagen kann. Wir sind nicht auf Rosen gebettet, aber wir haben keine Schulden. Es geht in die richtige Richtung. Viele Sponsoren haben ihre Verträge trotz des Abstiegs verlängert und es gibt auch andere Unternehmen, die durchaus Interesse haben. Das heißt, wir gehen auch wirtschaftlich sehr zuversichtlich in die neue Saison.

Raths Ja, die Stadionmiete in einer anderen Stadt. Das ist Wahnsinn, was man da die letzten Jahre gezahlt hat. Dass wir jetzt wieder in der Grotenburg spielen können, ist für uns sehr, sehr wichtig.