KFC-Teammanager Heiner Essingholt : „Wir werden eine gute Mannschaft haben“

Kapitän Leonel Kadiata bleibt an Bord und will mit dem KFC das Projekt Wiederaufstieg in Angriff nehmen. Foto: Brauer-Fotoagentur/Oliver Kälke

Krefeld Heiner Essingholt ist davon felsenfest überzeugt, obwohl der KFC Uerdingen erst die Hälfte der Spieler unter Vertrag hat. Der Teammanager begründet, warum er dennoch entspannt und optimistisch ist.

Jeder Trainer wünscht sich frühzeitig Planungssicherheit und mit einem kompletten Kader in die Vorbereitung starten zu können. Doch das ist selbst auf höchster Ebene nur in glücklichen Ausnahmefällen möglich. Oft kommt es sogar noch nach dem Meisterschaftsauftakt zu gravierenden personellen Veränderungen, weil die Transferperiode bis Ende August läuft.

Planungssicherheit hatte der KFC Uerdingen bereits seit dem Jahreswechsel, wenn nicht sogar noch wesentlich früher, denn der Klassenerhalt in der Regionalliga war allenfalls theoretischer Natur. Trotzdem wird der Wunsch von Trainer Alexander Voigt, mit einem kompletten Kader in die Vorbereitung zu starten, nicht in Erfüllung gehen. Zwei Wochen vor dem Trainingsauftakt am 19. Juni stehen erst zwölf Spieler des Kaders fest, der 23 bis 25 Akteure stark sein soll.