5:0 in Hilden : Fortuna gewinnt erstes Testspiel der Saison

Matthias Zimmermann im Zweikampf. Foto: Frederic Scheidemann/Hendrik Deckers/Scheidemann

Düsseldorf Fortuna hat das erste Testspiel der noch jungen Saison gewonnen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gewannen die Düsseldorfer beim Oberligisten aus Hilden mit 5:0. Am Montag geht es für die Elf von Trainer Daniel Thioune nach Bad Leonfelden ins Trainingslager.

Kurz vor dem Anpfiff des Testspiels zwischen dem VfB Hilden und Fortuna Düsseldorf kletterte das Thermometer auf 35 Grad Celsius. Nicht gerade das allerbeste Fußballwetter. Da mutete es beinahe schon ein wenig hämisch an, dass der Unterbacher See nur wenige Minuten entfernt vom Hildener Stadion am Bandsbusch liegt.

Doch anstatt sich im kühlen Nass zu erfrischen, mussten Fortunas Profis im Zuge des ersten Freundschaftsspiels in der Vorbereitung auf die neue Saison beim Oberligisten antreten. Trainer Daniel Thioune versuchte es mit einer bunt gemischten Mannschaft. Arrivierte Spieler waren ebenso dabei wie einige U-Spieler. Am Ende gewann der Zweitligist recht souverän mit 5:0 (2:0).

In der ersten Hälfte war es Kristoffer Peterson, der die erste ganz große Chance vergab. Besser machte es Khaled Narey nach 23 Minuten, der nach einer schönen Einzelleistung den Spielstand auf 1:0 aus Düsseldorfer Sicht stellte. Fortunas Topscorer der vergangenen Saison war es dann auch, der nach einer halben Stunde gleich fünf Hildener austanzte und schlussendlich Peterson bediente. Der Schwede nutzte seine Chance und erhöhte auf 2:0. Dass es damit in die Pause ging, war aber auch der fehlenden Kaltschnäuzigkeit des Gastgebers zu verdanken. Die Hildener konnten zwei Großchancen nicht zum Torerfolg nutzen.

In der Halbzeit wechselte Thioune munter durch. Lediglich Kapitän Tim Oberdorf und Peterson blieben auf dem Feld. Nach 58 Minuten erhöhte der eingewechselte Shinta Appelkamp auf 3:0. In der Nachspielzeit konnten Emmanuel Iyoha und Felix Klaus den Spielstand noch auf 5:0 stellen. Am Ende gewannen die Düsseldorfer verdient beim Oberligisten.

Netter Randaspekt: Sein Debüt für die Lizenzspielermannschaft gab unter anderem auch der 16-jährige Elione Fernandes Neto, der in der zweiten Halbzeit im zentralen Mittelfeld einen durchaus agilen Eindruck machte. Zugang Benjamin Böckle schaute sich das Treiben auf dem Rasen ebenso entspannt vom Spielfeldrand an wie Rouwen Hennings und Florian Kastenmeier.

Am kommenden Montag geht es mit dem Flieger schon am frühen Morgen nach Oberösterreich. In Bad Leonfelden bereitet sich der Zweitligist auf die anstehende Spielzeit im deutschen Unterhaus vor. Am 16. oder 17. Juli gastiert Fortuna zum Auftakt beim Drittliga-Meister aus Magdeburg, bevor der SC Paderborn am zweiten Spieltag in der Düsseldorfer Arena gastiert.