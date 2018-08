Premier League: Özil gegen Gündogan zum Auftakt

In der Nationalelf Teamkollegen, in der Premier League Kontrahenten: Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Foto: dpa/Christian Charisius

London/München Mesut Özil startet mit dem FC Arsenal gleich gegen Meister Manchester City mit Ilkay Gündogan in die Premier League. Ein spezielles Wiedersehen. Für Arsenal geht es um einen Neustart, Manchester City will den Titel verteidigen.

In Deutschland kritisiert und beleidigt, in England verständnisvoll und behütet aufgenommen. Mesut Özil erlebte einen turbulenten Sommer, Ruhe hatte der 29-Jährige nach seinem spektakulären Rücktritt aus der Nationalmannschaft nie. Beim Premier-League-Auftakt mit dem FC Arsenal wird sich zeigen, wie befreit der zum WM-Sündenbock auserkorene Özil aufspielen kann.

Anders als in Deutschland erfährt Özil aber in den britischen Medien Zuwendung. "Özil erinnert uns daran, warum Minderheiten mehr als nur eine Identität haben", schrieb der Guardian. "Özils Rücktritt durchbricht den Mythos, dass Sport politische Spaltungen heilen könnte", schrieb Paul Hayward, Sportchef vom Daily Telegraph.

In England bringt man Verständnis für die Sichtweise des 29-Jährigen auf, im Erfolg als Deutscher, bei einer Niederlage als Einwanderer gesehen zu werden. Der in Jamaika geborene englische Nationalspieler Raheem Sterling von Manchester City sowie der belgische WM-Dritte Romelu Lukaku von Manchester United, der kongolesische Wurzel hat, machten in ihren Karrieren ähnliche Erfahrungen.

Mit Özil als Spielmacher will Emery die Gunners nach der zuletzt wenig erfolgreichen Ära Wenger wieder an die Spitze führen. Die Favoriten auf den Meistertitel sind aber andere, allen voran Titelverteidiger Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola. Als Herausforderer Nummer eins gilt der FC Liverpool. Jürgen Klopp jagt in seiner vierten Saison an der Anfield Road seinem ersten Titel hinterher. Dafür investierte der Champions-League-Finalist 182 Millionen Euro in neue Spieler. Am Sonntag empfangen die Reds West Ham United.