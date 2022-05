Forest schlägt Huddersfield Town : Nottingham nach 23 Jahren zurück in der Premier League

Nottingham nach 23 Jahren zurück in der Premier League

London Nottingham Forest kehrt nach 23 Jahren wieder in die Premier League zurück. Der englische Fußball-Traditionsklub setzte sich in den Aufstiegsplayoffs im Wembley-Stadion mit 1:0 gegen Huddersfield Town durch. Vor 80.019 Zuschauern entschied ein Eigentor die Partie.

