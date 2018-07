Wechsel zum FC Fulham: André Schürrle wollte weg aus Deutschland und mehr Frieden für seine Familie

Duisburg Der ehemalige Dortmunder freut sich auf einen Neuanfang beim FC Fulham. In England will er wieder mit Spielfreude angreifen. Grund für den Wechsel sei auch die große Wertschätzung des Vereins für ihn gewesen.

André Schürrle hat seinen Abgang aus der Bundesliga zum FC Fulham mit dem Wunsch nach einem „Tapetenwechsel“ begründet. „Ich wollte raus aus Deutschland und ein bisschen mehr Ruhe und Frieden für mich und meine Familie. Deswegen wollte ich einfach was Neues machen“, sagte der ehemalige Angreifer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund dem TV-Sender Sky Sport News HD.

BVB-Coach Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc hatten Schürrle vor gut einer Woche mitgeteilt, dass sie in Zukunft ohne ihn planen und ihn deshalb für Verhandlungen mit anderen Clubs freigestellt. Nach der Einigung mit Fulham am vergangenen Mittwoch wurde der mit 30 Millionen Euro teuerste Transfer der Dortmunder Vereinsgeschichte für zwei Jahre an den englischen Club verliehen.