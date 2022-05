„Lächerliche Idee“ oder „wichtiger Härtetest“ : Nations League spaltet den Fußball

Hamburg Die Nations League wird mittlerweile zum dritten Mal ausgetragen. Doch nach wie vor hält sich bei manchen Beteiligten die Begeisterung für diesen Wettbewerb in Grenzen.

Für Jürgen Klopp ist die Nations League eine „lächerliche Idee“, für DFB-Direktor Oliver Bierhoff ein „wichtiger Härtetest“: Auch vor dem Start der dritten Auflage am Mittwoch bleibt die jüngste Wettbewerbs-Kreation aus dem Hause UEFA umstritten - und spaltet den europäischen Profifußball.

Bei seiner Kritik stützt sich Klopp als Teammanager beim FC Liverpool auf belastbare Fakten: „Jetzt beenden wir eine Saison, in der die Spieler locker mehr als 70 Spiele absolviert haben. Das ist wirklich verrückt. Noch mehr Spiele sind immer eine schlechte Idee.“

Beim DFB hingegen sieht man die zunächst vier Partien zwischen dem 4. und 14. Juni als gute Gelegenheit für Bundestrainer Hansi Flick , sein Team für die WM-Endrunde im November und Dezember in Katar einzuspielen. „Wir können dann ein erstes Fazit ziehen, wie weit wir sind“, sagte der 57-Jährige.

Schließlich hat die DFB-Truppe bei diesem Event bislang enttäuscht. Bei der Premiere entging das Team als Tabellenletzter nur durch eine Aufstockung dem Abstieg in die Liga B. Und auch bei der zweiten Auflage wurde die Qualifikation für das Finalturnier verpasst.

Ein Turniersieg fehlt also noch, und der könnte schon bei der nächsten Auflage noch schwieriger umsetzbar sein. Denn UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist drauf und dran, die zehn südamerikanischen Fußball-Nationen in den Wettbewerb zu integrieren. Ein gemeinsames Büro von UEFA und Südamerika-Konföderation CONMEBOL wurde bereits im April in London eröffnet.