3:0 gegen Italien: Argentinien gewinnt erste „Finalissima“ seit 29 Jahren​

Londom Dieser Pokal wurde seit 29 Jahren nicht mehr vergeben – und Argentinien holt sich ihn. Der Südamerikameister schlägt Europameister Italien mit 3:0 und gewinnt die „Finalissima“ 2022.

Nächste Niederlage für den Fußball-Europameister: Knapp zehn Wochen nach dem bitteren WM-Aus hat Italien die „Finalissima“ gegen Argentinien verloren. Kapitän Giorgio Chiellini verpasste damit in seinem 117. und letzten Länderspiel einen erfolgreichen Abschied aus der Nationalmannschaft. Die Azzurri unterlagen am Mittwochabend im Londoner Wembley-Stadion dem Südamerika-Champion Argentinien mit 0:3 (0:2).

Das reizvolle Duell mit Messis Argentiniern war Chiellinis 117. Länderspiel, fast zwei Dekaden nach dem Debüt. „Als Kind hätte ich nie daran denken oder gar darauf hoffen können, so weit zu kommen“, hatte der Verteidiger vorher gesagt. In Pisa geboren, war Chiellini über AS Livorno und den AC Florenz 2005 zu Rekordchampion Juventus Turin gekommen, wo er in 17 Jahren eine Ära prägte mit neun Meistertiteln und fünf Pokalsiegen.