Trainer räumt nach 14 Monaten seinen Posten : VVV-Venlo und Jos Luhukay beenden die Zusammenarbeit

Jos Luhukay war 14 Monate Trainer von VVV-Venlo. Nun haben beide Parteien die Zusammenarbeit beendet. Foto: Heiko van der Velden

Keuken Kampioen Divisie Der ehemalige Borussia-Trainer Jos Luhukay und VVV-Venlo gehen getrennte Wege. Nach dem Abstieg und einer enttäuschenden Saison in der zweiten niederländischen Liga haben sich beide Seiten auf eine Trennung geeinigt. Für Luhukay, der seine aktive Karriere nach dem Aufstieg in die Eredivisie beenden wollte, könnte es demnach die letzte Station gewesen sein.

Der niederländische Zweitligist VVV-Venlo und Coach Jos Luhukay gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Verein am Montagmorgen bekannt. In den zurückliegenden Wochen seien zwischen beiden Parteien intensive Gespräche über die Zukunft des Vereins und die dazugehörigen Rahmenbedingungen geführt worden. Das Ergebnis dieser Gespräche ist nun die einvernehmliche Trennung: „Nach sorgfältigen Überlegungen sieht sich Luhukay nicht als die richtige Person, um diesen Prozess zu begleiten“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Seit März 2021 war Luhukay Trainer bei VVV-Venlo. In den 14 Monaten Zusammenarbeit hatte es der 58-Jährige nicht geschafft, den Klassenerhalt in der Eredivisie zu sichern. Der Verein musste vier Jahre nach dem Aufstieg erneut den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Dort war es dem Team unter Luhukay in der nun abgelaufenen Saison nicht geglückt, eine ernsthafte Rolle im Kampf um den Aufstieg zu spielen. Das Ziel – die Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs – wurde um einen Platz und satte acht Punkte verpasst.

„Wir haben mit Jos eine ausgezeichnete Zusammenarbeit gehabt und ihn als Person schätzen gelernt, der immer das maximale erreichen will“, sagt Geschäftsführer Marco Bogers zur Trennung. „Wir haben eine Vision für die Zukunft und Jos hat erkannt, dass er dafür nicht der geeignete Mann ist. Es ehrt ihn sehr, dass er das erkannt hat und nun Platz für einen Neuanfang macht.“

Auch Luhukay hat sich zu seinem Abschied geäußert. „Ich habe mit unfassbar viel Herzblut für mein VVV gearbeitet. Die Zukunftsausrichtung des Clubs steht über allem und deshalb denke ich, dass nun der richtige Moment gekommen ist, um die Position des Cheftrainers jemand anderem zu überlassen. Ich möchte mich bei allem Fans, Sponsoren und Freunden des Vereins für die gemeinsame Zeit bedanken. Ich werde immer ein echter VVVer sein und mit viel Freunde in unser Stadion kommen.“

Anfang des Jahres hatte der 58-Jährige seinen Vertrag in Venlo noch bis Sommer 2023 verlängert. Damals kündigte Luhukay an, dass dies seine letzte Trainerstation sein werde: „Nach Venlo werde ich nirgendwo mehr hingehen. Ich werde nicht weitermachen, bis ich 75 bin. Am Tag nach dem Aufstieg ist für mich Schluss. Das habe ich dem Klub bereits mitgeteilt.“ Dieses Ziel wird Luhukay nach der Trennung nun nicht mehr erreichen können.