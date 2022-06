Nations League : Polen schlägt Wales – Lewandowski ohne Tor

Breslau Der abwanderungswillige Bayern-Star Robert Lewandowski gewinnt mit der polnischen Nationalelf in der Nations League – ohne allerdings selbst ein Tor zu erzielen. Gegner Wales verpatzt damit eine wichtige Generalprobe.

Die walisische Fußball-Nationalmannschaft hat zum Nations-League-Auftakt eine misslungene Generalprobe für ihr Entscheidungsspiel um das WM-Ticket abgeliefert. Wales verlor gegen Polen in Breslau am Mittwoch 1:2 (0:0), der abwanderungswillige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski blieb für die Gastgeber ohne Tor.

Am Sonntag empfangen die Waliser in Cardiff entweder Schottland oder die Ukraine zum Play-off-Spiel um das letzte europäische WM-Ticket. Der Sieger fährt zur Endrunde in Katar im Winter. Wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine waren die Play-offs verschoben worden. In Breslau traf Jonathan Williams (52.) für Wales, Jakub Kaminski (72.) und Karol Swiderski (85.) drehten das Spiel.