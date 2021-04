Fortunas ehemaliger Trainer : Hans-Dieter Tippenhauer im Alter von 77 Jahren gestorben

Trainer Hans-Dieter Tippenhauer mit DFB-Pokal auf den Schultern der Fortuna-Spieler. Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Im Alter von 77 Jahren ist der ehemalige Fortuna-Trainer Hans-Dieter Tippenhauer gestorben. Er erreichte mit seiner Mannschaft 1979 das Europacupfinale der Pokalsieger gegen den FC Barcelona in Basel. Ein Nachruf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Körner

Im Alter von 77 Jahren ist der ehemalige Fortuna-Trainer Hans-Dieter Tippenhauer gestorben. Der im ostpreußischen Merunen (heute Mieruniszki/Polen) geborene Fußballlehrer war zwar nur gut 15 Monate Cheftrainer des Düsseldorfer Bundesligisten, doch erlebte der Klub in dieser Zeit glanzvolle Erfolge. Tippenhauer erreichte mit seiner Mannschaft 1979 das Europacupfinale der Pokalsieger gegen den FC Barcelona in Basel (3:4 nach Verlängerung).

Wenige Wochen später gewann er mit ihr in Hannover das Endspiel um den DFB-Pokal gegen Hertha BSC Berlin durch den Treffer von Wolfgang Seel zum 1:0 in der Verlängerung. Damit holte Fortuna zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte die Trophäe nach Düsseldorf, 46 Jahre nach dem Gewinn des deutschen Meistertitels. Mit Arminia Bielefeld und Bayer Uerdingen (heute KFC Uerdingen) glückte Tippenhauer in den Achtzigerjahren jeweils der Aufstieg in die Bundesliga.

Tippenhauer erwarb die Fußballlehrerlizenz mit der Note 1,0. Er arbeitete bei Fortuna von 1976 bis 1978 als Assistenztrainer von Dieterich Weise, der mit seiner Tätigkeit am Flinger Broich die entscheidenden Weichen zu den glanzvollen Pokalerfolgen um den langjährigen Teamkapitän Gerd Zewe und Torjäger Klaus Allofs stellte, bevor er als Nachwuchstrainer zum DFB ging und dem Verein Tippenhauer als seinen Nachfolger empfahl. Beide Trainer hatten vor ihrer Düsseldorfer Zeit auch schon bei Eintracht Frankfurt zusammengearbeitet. Weise starb im vergangenen Dezember im Alter von 86 Jahren in Heilbronn.

In Tippenhauers Zeit als Chefcoach in Düsseldorf, als Vorgänger von Otto Rehhagel, fielen neben den unvergesslichen Pokalauftritten auch zwei Rekordsiege. Im September 1978 erzielte Fortuna ein 6:1 bei Darmstadt 98, ihren bislang höchsten Auswärtserfolg in der Bundesliga. Im Dezember 1978 bezwangen die Rot-Weißen den FC Bayern München im Rheinstadion durch Tore von Klaus Allofs, Wolfgang Seel, Emanuel Günther (je 2) und Gerd Zimmermann sogar mit 7:1 - die bis heute höchste Auswärtsniederlage des deutschen Rekordmeisters in der obersten deutschen Spielklasse. Im Münchner Team standen an diesem Tag unter anderen der heutige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge sowie die Weltmeister Sepp Maier, Paul Breitner und Hans-Georg Schwarzenbeck.