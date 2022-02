„His-Törchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Darum verdient Aue bei Fortuna einen roten Teppich



Serie Düsseldorf Es ist schon ein Klassiker in der 2. Bundesliga: Fortuna und der FC Erzgebirge Aue haben als alte Weggefährten schon sehr oft die Klingen gekreuzt. Einmal war es dabei wie jetzt am Sonntag auch ein direktes Duell um den Klassenerhalt. Was dabei Hoffnung macht.

Am Sonntagmittag (13.30 Uhr) hält das Abstiegsgespenst gleich doppelt Einzug in die Arena: Der Tabellenvorletzte Erzgebirge Aue gastiert beim Drittletzten Fortuna. Die Vorzeichen sind dementsprechend klar, die Düsseldorfer müssen an die Einstellung gegen den FC Schalke 04 anknüpfen. Gelingt es Trainer Daniel Thioune erneut, den klemmenden Mentalschalter im Kopf seiner Profis umzulegen, muss den 10.000 Fans in der erneut ausverkauften Arena nicht bange sein.

Für den heutigen Kontrahenten Aue sieht die Situation sogar noch verzwickter aus. Eine Niederlage am Rhein ließe einen Tabellenplatz über dem Strich in weite Ferne rücken. Die Fans können sich also auf spannende 90 Minuten freuen.

Das Hinspiel Über das „Wie“, spricht morgen niemand mehr... So oder so ähnlich dürfte Ex-Trainer Christian Preußer nach dem hauchdünnen 1:0-Sieg der Fortuna im Hinspiel gedacht haben. Rouwen Hennings, vom Punkt stets eiskalt, bescherte den Rot-Weißen am 12. September per Elfmeter den zweiten Auswärtssieg der Saison, in einer eher auf spielerischer Sparflamme kochenden Begegnung.

Nach 28 absolvierten Minuten ging Aues Mittelfeldspieler Philipp Riese reichlich übermotiviert in einen Zweikampf mit Felix Klaus. Schiedsrichter Arne Aarnink kam seinem Amt nach und entschied zu Recht auf Foulelfmeter. Hennings verwandelte sicher (29.). Dass dies das einzige Tor des Tages bedeutete, hätte schon nach 15 Sekunden Spielzeit verhindert werden können. Während zehn Düsseldorfer vor 6064 Zuschauern den Anstoß im Tiefschlaf erlebten, war es einzig Florian Kastenmeier zu verdanken, dass Fortuna Sekunden nach dem Anpfiff nicht schon in Rückstand lag.

Nach dem Wechsel glichen sich zunächst die Bilder. Erneut war es der hellwache Kastenmeier, der den Sieg festhielt (53.). Nach einer Ecke schraubte sich der Fortuna-Keeper hoch und fischte einem Kopfball spektakulär aus der Gefahrenzone. In der Folge rechtfertigte Fortuna den Auswärtserfolg und vergab, fast schon fahrlässig, ein klareres Endresultat.

Die Heimbilanz Eigentlich müsste Fortuna den roten Teppich für den Gegner aus Aue ausrollen. Denn vergibt man das Prädikat „Fortunas Lieblingsgegner“, so darf der FC Erzgebirge Aue dies für sich reklamieren.

Einzig am 13. Februar 2015 gelang es den „Veilchen“ drei Punkte aus Düsseldorf zu entführen. Dabei genügte Aue eine gute Viertelstunde, zwischen der 15. und 31. Spielminute, um drei Tore zu erzielen (Endstand 2:3). Mit lediglich einem weiteren Punkt, beim 0:0 am 14. März 2009, ist die Erfolgsgeschichte der Lila-Weißen in Düsseldorf dann aber auch schon zu Ende erzählt.

In acht der bisherigen zehn Heimspiele blieben alle Punkte am Rhein. Gleich in sechs Zweitliga-Heimduellen triumphierten die Düsseldorfer (16:2 Tore), und auch in Drittligazeiten erzielte Fortuna 7:1 Tore und gewann zweimal deutlich gegen die Sachsen.

Die bis dato einzige Begegnung im DFB-Pokal rundet Fortunas fabelhafte Heimbilanz gegen Aue ab. Am 30. Oktober 2019 wurde der 2:1-Erfolg vor 20.142 Besuchern mit dem Einzug ins Achtelfinale belohnt.

Spiel der Spiele Zumindest auf dem Papier brachte der 21. Mai 2017 ein mögliches Endspiel um den Klassenerhalt. Zwar konnte ein direkter Abstieg, sowohl für Gastgeber Fortuna als auch für den FC Erzgebirge Aue, bereits ausgeschlossen werden. Doch bei einer Niederlage und einer entsprechend ungünstigen Konstellation auf den anderen Plätzen des 34. Spieltags war ein Abrutschen auf den Relegationsplatz dennoch im Bereich des Möglichen.

37.320 Fans in der sehr gut gefüllten Arena stärkten Fortuna beim Saisonfinale lautstark den Rücken. Zauberfußball war an diesem Nachmittag nicht zu erwarten, und so spielte sich der Großteil der Partie zwischen den Strafräumen ab. Es kam so nicht überraschend, dass ein einziger Treffer die Partie entschied. Christian Gartner nutzte eine zu kurz geratene Kopfballabwehr der Auer nach 39 Minuten und versenkte den Ball aus 18 Metern trocken im unteren linken Toreck.

Am Ende feierten jedoch beide Teams. Fortuna hatte mit dem damals noch recht neuen Friedhelm Funkel nach einer verkorksten Saison den Super-Gau rechtzeitig abgewendet. Und auch der FC Erzgebirge Aue strahlte über beide Ohren und hielt, trotz der 0:1-Niederlage in Düsseldorf, die Klasse.

Was Hoffnung macht Mit breiter Brust können die Rot-Weißen ins zweite Heimspiel binnen acht Tagen gehen. Hoffnungsfroh stimmt nicht nur die eindrucksvolle Heimbilanz gegen den FC Erzgebirge, sondern auch der Schub, den Neu-Trainer Daniel Thioune Fortuna offensichtlich verpasst hat. Die Abteilung Attacke zeigte sich durch den Zugewinn von Daniel Ginczek deutlich verbessert.