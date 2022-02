Klare Ansage vom Trainer : Diese Absage macht Thioune den Fortuna-Fans

Düsseldorf Zwei Spiele als Cheftrainer von Fortuna, zwei Siege in der Zweiten Liga – der Arbeitsnachweis von Daniel Thioune in Düsseldorf ist bisher makellos. Damit das auch noch möglichst lange so bleibt, lässt der 47-Jährige im Abstiegskampf keine Ablenkungen zu und schottet sein Team ab.

Daniel Thioune hat in Düsseldorf bisher einen imposanten Arbeitsbeginn gehabt. Zunächst der Heimerfolg gegen den FC Schalke 04 und nun auch der so wichtige zweite Streich mit dem Sieg in der Arena gegen Erzgebirge Aue. Fortuna konnte sich endlich einmal wenigstens etwas aus den Abstiegsregionen wegdrücken und kann schon jetzt deutlich zuversichtlicher auf die Partie in Regensburg blicken.

Gewiss, gewonnen ist noch überhaupt nichts. Nur mit weiter entsprechend konstanten Leistungen wird man punkten können. Damit der Erfolg auch weitergeht, verordnet Thioune dem Team vor allem Konzentration auf das Wesentliche. Und dabei nimmt er natürlich auch keine Rücksicht auf den rheinischen Kalender.

Altweiber am Donnerstag und danach das närrische Programm – nicht nur aus Gründen der Corona-Pandemie wird sich Fortuna nicht am jecken Treiben beteiligen. „Ich komme aus der Karneval-Hochburg Osnabrück, kennen die wenigsten, ist auch vielleicht keine“, sagt Thioune mit einer deutlichen Dosis Ironie garniert. „Da gibt es tatsächlich auch mal einen Umzug. Ich bin aber kein Karnevalist und ich habe auch nicht geplant, einer zu werden. Ich habe geplant, dass wir noch fleißig arbeiten müssen, weil wir noch ein paar Baustellen haben.“

Und deshalb gelten für ihn auch in dieser Jahreszeit klare Spielregeln, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion verrät: „Wenn am Donnerstag ein paar Narren am Trainingsgelände sind, dann müssen wir sie leider vom Training ausschließen, weil es nicht öffentlich ist. Allen Düsseldorfern eine schöne Karnevalszeit, aber ich und mein Team – wir sind raus.“

Am Sonntag gastiert Thioune mit seinem Team in Regensburg. Beim Jahn will er natürlich weiter nachlegen und den dritten Saisonsieg in Folge feiern. So eine Serie ist seinem Vorgänger Christian Preußer in der kompletten Saison davor nicht geglückt.