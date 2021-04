Ex-Trainer als Retter zum 1. FC Köln : Mit diesen Worten wendet sich Funkel an Fortunas Fans

Update Er wollte eigentlich seinen Ruhestand erklären. Fortuna sollte seine letzte Station als Trainer werden. Doch dann kam Corona und alles hat sich verändert. Und bei Friedhelm Funkel ist der Entschluss gereift, noch einmal einen Job anzunehmen. Wie er das den Fortuna-Fans erklärt.

Friedhelm Funkel wird an diesem Nachmittag oft gefragt, wie das denn genau gekommen sei. Und irgendwann sagt er diesen Satz, der vermutlich am Ehrlichsten sein aktuelles Seelenleben beschreibt. „Weil ich einfach Lust drauf hatte“, sagt der 67-Jährige auf die Frage, warum er sich für ein Engagement beim 1. FC Köln entschieden hat. Er habe einfach viel, viel Zeit gehabt. Wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie. Und er wollte nicht länger zu Hause sitzen, erzählt er, und der Uhr dabei zu sehen, wie die Zeit verrinnt.

Funkel hatte auch schon während seiner Zeit in Düsseldorf nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn auch Köln immer fasziniert hat. Nach der Saison soll, Stand heute, dann aber wirklich Schluss sein. Wann genau? Noch unklar, denn eine Relegation ist aktuell noch in Greifweite. Und wenn er dann ausgerechnet gegen Fortuna spielen würde? „Soweit will ich noch überhaupt nicht denken. Wir können ja dieses Szenario auch noch verhindern und uns direkt retten. Es gibt ja aber dieses kölsche Sprichwort“, sagt er. „Es kütt wie et kütt.“