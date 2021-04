Stimmen Sie ab : Wer soll Fortuna in der kommenden Saison trainieren?

Interaktiv Düsseldorf Die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren. Ein wichtiges Puzzleteil dabei: der Trainer. Nun sind Sie gefragt – wer soll Fortuna künftig trainieren? Stimmen Sie ab.

Der Vertrag von Uwe Rösler läuft am Ende der laufenden Spielzeit aus. Eine Verlängerung ist (noch) nicht in Sichtweite. Bleibt die Frage: Will Fortuna überhaupt mit dem 52-Jährigen in die nächste Saison gehen? Die Zeichen verdichten sich jedenfalls, dass die Düsseldorfer Verantwortlichen nicht davon abgeneigt sind, einen Neustart zu wagen – mit einem neuem Trainer. Daher wollen wir von Ihnen wissen: Wen würden Sie in der kommenden Saison gern auf der Düsseldorfer Trainerbank sitzen sehen? Stimmen Sie jetzt ab.