3:1 gegen Aue : So bewertet Trainer Thioune Fortunas Sieg

Düsseldorf Mit dem 3:1 über Erzgebirge Aue verlassen die Düsseldorfer den Relegationsplatz 16. Einige Phasen im Spiel überzeugen dabei schon richtig, andere machen noch nachdenklich. Was der Trainer davon hält und welche Schlüsse er daraus zieht.

Daniel Thioune nahm es von der pragmatischen Seite. „Es gab immer noch Phasen, in denen es uns an Ruhe gefehlt hat, in denen wir verpasst haben, ein Tor nachzulegen, in denen die Spielkontrolle fehlte“, sagte der Trainer von Fortuna Düsseldorf. „Aber ist doch super! Dann weiß ich wenigstens, woran ich noch arbeiten muss.“