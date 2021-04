Nach Spiel der U23 am Samstag : Fortuna-Spieler positiv auf Coronavirus getestet

Düsseldorf Corona bei Fortuna! Am vergangenen Sonntag wurden bei einem Schnelltest mehrere Düsseldorfer U23-Spieler positiv auf das Virus getestet. Nun muss das Gesundheitsamt über den weiteren Ablauf entscheiden. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Schaefer geht davon aus, dass sich die Spieler erst vor wenigen Tagen infiziert haben könnten. Wo und wie, derzeit noch völlig offen. Bislang ist auch davon auszugehen, dass die U23-Spieler, die am Samstag in einem internen Testspiel der Profimannschaft mitgewirkt haben, nicht betroffen sind. Boris Tomiak und Lex-Tyger Lobinger (Sohn des Stabhochspringers Tim Lobinger) befinden sich ohnehin in einer engmaschigen Testung und sind bislang negativ auf das Virus getestet worden. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Erste Mannschaft betroffen ist, ist also verschwindend gering.