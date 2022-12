Ihre Fortuna-Highlights des Jahres Als Jean Zimmer Angst vor imaginären Düsseldorfer Schlagstöcken hatte

Es waren einige Augenblicke, die durchaus das Potenzial in sich bargen, zu eskalieren. Nach dem Last-Second-Tor des 1. FC Kaiserslautern in Düsseldorf jubelten die Gäste demonstrativ vor der Fortuna-Kurve. Macht man nicht. Sich davon aber so provozieren zu lassen, in den Innenraum einzudringen und sich vor die Lauterer Spieler aufzustellen, geht genauso wenig. Glück im Unglück: Ein paar Synapsen schienen dann doch noch zu funktionieren. Und so beruhigte sich die Situation glücklicherweise recht schnell wieder.