Mein Weihnachtswunsch, Teil 6 „Eine Fortuna mit Ultra-Stimmung ohne Ultra-Pyros“

Sorry, liebes Christkind, aber ich habe gleich mehrere Wünsche an und für unsere Fortuna: Zuerst einmal wünsche ich mir Ruhe und Kontinuität im Verein, in allen Bereichen. Das fängt mit dem Trainerteam und der Mannschaft an. Es wäre schön, wenn Daniel Thioune und seine Mitstreiter hier etwas Langfristiges aufbauen könnten. Dazu muss man ihm allerdings auch die nötige Zeit und Rückendeckung geben. In anderen Vereinen funktioniert das ja auch.