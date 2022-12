Mein Weihnachtswunsch an Fortuna, Teil 5 „Noch einmal den Pokal und Wertschätzung für Altgediente“

Nö! Auch wenn ein Aufstieg natürlich immer eine tolle Sache ist, den ich selbstverständlich auch feiern würde, so sehe ich für mich das Glück meines Vereins nicht im ach so gehypten Premiumprodukt. Ich fühle mich pudelwohl in dieser fantastischen 2. Liga und sehe meinen Verein zwischen Traditions- und den paar sympathischen kleinen Südvereinen sehr gut aufgehoben. Wer will schon Plastikklubs wie Wolfsburg und Hoffenheim oder gar dieses grässliche, in Leipzig platzierte Kunstprodukt aus klebriger Brause sehen? Da lobe ich mir die Spiele am Darmstädter Böllenfalltor, am Hamburger Millerntor, auf dem Betzenberg (trotz Investor…), an der Hamburger Straße in Braunschweig, um nur einige zu nennen.