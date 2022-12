Mein Weihnachtswunsch, Teil 4 „Eine Reise in die Zeit, als Fortuna noch ein Gefühl war“

Meine schönsten Momente mit Fortuna waren überwiegend in niedrigklassigen Ligen. Unvergessen die Tingeltouren in der Ober- und Regionalliga oder die Spiele in Aalen und gegen Werder Bremen II in der Saison 2008/2009. Mit den Aufstiegen in die Bundesliga 2 und 1 nach langer Abstinenz wurde Fortuna dann zwangsläufig "professioneller".