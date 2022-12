Auf einen Glühwein mit Alexander Jobst Darin ist Fortunas Vorstandsboss ein richtig schlechter Verlierer

Alexander Jobst ist in diesem Fußball-Geschäft schon viel rumgekommen. Er war bei Real Madrid, der Fifa. Über eine lange Zeit im Vorstand des FC Schalke 04. Er kennt also die Mechanismen der Branche nur zu gut. Ob er sich mit den Jahren verändert hat? Mit Sicherheit. In Düsseldorf hat er in den vergangenen Monaten viel zugehört. Er ist vorsichtig an sein Tagewerk gegangen. Hat versucht zu moderieren, statt auf den Tisch zu hauen.