Ihre Fortuna-Highlights des Jahres Als der Fortuna-Doc einen flammenden Appell an Ungeimpfte richtete

Doch dieses weicht bei seinen nächsten Worten rasch wieder. Er legt seine Stirn in Falten. Blecker ist keiner, der das Rampenlicht sucht. Die Sorge, die er hat, ist eine ehrliche. Und die richtet sich vor allem an die ungeimpften Bürgerinnen und Bürger. „Die Menschheit schreit nach einem normalen Leben. Nochmal ganz klar: Die Gearschten sind die Ungeimpften. Die wird es treffen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern härter treffen. Das macht mir Sorgen“, erklärt er. „Da ist so viel Pseudowissen vorhanden. Irgendwann werden sie eines Besseren belehrt werden – aber dann ist es zu spät. Ich kann nur appellieren: Geht zum Impfen, das ist die einzige Rettung.“