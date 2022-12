Ihre Fortuna-Highlights des Jahres Als sich Allofs und Hennings kurz vor der Preußer-Entlassung stritten

Hennings war in der 59. Minute für Robert Bozenik in die Partie gekommen – und man kann ganz gut an diesem Zeitpunkt festmachen, dass Fortuna immer mehr den Zugriff auf die Partie verloren hatte. Was auch einem Auftritt des 34-jährigen Hennings gelegen hat, der zumindest keine Aufbruchstimmung auf dem Rasen ausstrahlte.