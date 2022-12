Von Mannschaft und Trainer Mit dieser Aktion hat Fortuna 2022 besonders berührt

Mit ihren Videos für Kriszio hatte sich der Zweitligist einige Sympathien in der Fußballszene verdient. So auch beim Pokalspiel in Offenbach: Grundsätzlich herrschte eine hitzige Atmosphäre auf dem Bieberer Berg. Die Fanszene von Fortunas Pokal-Gastgeber Kickers ist eben nicht die eines klassischen Viertligisten; die hessische Stadt hat weit besseren Fußball erlebt, in der Tradition des OFC sind große Emotionen tief verwurzelt. Und so kochte die Stimmung beim 4:1-Sieg der Gäste manches Mal hoch, flogen Gegenstände auf den Platz, und es wurde mächtig gepöbelt.