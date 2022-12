Angreifer ist ohne Verein Verrücktes Gedankenspiel um Max Kruse und Fortuna

Es ist die Zeit der Dementi. Obwohl das Transferfenster im Winter noch überhaupt nicht geöffnet hat, wird freilich schon munter spekuliert, wer wohin wechseln könnte und welcher Klub an wem Interesse hat. Für einen Verein wie Fortuna ist der Spielraum aus in dieser Periode nur äußerst begrenzt. Viel Geld kann man nicht in die Hand nehmen, weshalb sich der Aktionsradius deutlich verringert.