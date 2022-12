Abgang schon im Winter? Bundesligist Mainz 05 baggert an diesem Fortuna-Profi

Nach der Weltmeisterschaft ist vor dem Rückrundenstart in der Zweiten Liga. Ende Januar geht es für Fortuna wieder los. Am 27. Januar empfangen die Düsseldorfer in der heimischen Arena den 1. FC Magdeburg. Fraglich, ob dann noch alle Spieler mit dabei sind, die bereits in der Hinrunde die rot-weißen Trikots getragen haben. Denn bereits in wenigen Tagen öffnet das Winter-Transferfenster. Und ein Spieler von Fortuna hat das Interesse eines Bundesligisten geweckt.