Die große Abrechnung Was lief gut, was lief schlecht bei Fortuna

Klaus Allofs hat einen Satz geprägt, der das System Fußball recht simpel, aber auch recht treffend umschreibt. „Wer gewinnt, hat immer Recht“, hat er gesagt. In diesem Geschäft wird zwar oft über das Morgen geredet. Es zählt aber immer nur das Hier und Jetzt. Denn nur und ausschließlich die Tabelle legt Zeugnis darüber ab, ob gute oder schlechte Arbeit geleistet wurde. So einfach. Und doch so kompliziert.