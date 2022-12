Rückrunde und neue Saison Darum kann die Innenverteidigung für Fortuna zum Pulverfass werden

Auf den ersten Blick gibt es im Grunde nicht viel zu meckern über Fortunas Defensive. 20 Gegentreffer in den 17 Spielen der Zweitliga-Hinrunde sind eine grundsolide Bilanz, nur Ligaprimus SV Darmstadt 98, der Hamburger SV und Hannover 96 haben weniger Tore ihrer Kontrahenten einstecken müssen. An dieser viertbesten Defensivbilanz der Liga hat natürlich auch die Innenverteidigung einen beträchtlichen Anteil, obwohl in Kapitän Andre Hoffmann und Jordy de Wijs die ursprünglich als Top-Duo in der Zentrale eingeplanten Spieler längere Zeit verletzungsbedingt ausfielen.