Ihre F95-Highlights des Jahres Als sich Fortuna von Trainer Christian Preußer trennte

Das ist nun nicht mehr möglich. Der 47-Jährige muss nun mit dem vorhandenen Kader auskommen – und ihn ab Mittwoch auf das schwere Spiel gegen den FC Schalke 04 vorbereiten. Zuletzt war Thioune beim Hamburger SV in der Verantwortung. Dort wurde kurz vor Ende der vergangenen Saison beurlaubt, doch auch sein Nachfolger Horst Hrubesch verpasste den Aufstieg. Vor seiner Station in Hamburg trainiert Thioune drei Jahre lang den VfL Osnabrück. Er weiß also, wie Abstiegskampf geht.