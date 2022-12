An Weihnachten Diese wichtige Botschaft gibt es nicht nur für Fortuna-Fans

Eine große Vision für uns Menschen kommt mir im bevorstehenden Weihnachtsfest entgegen. Wir Christen glauben: Gott hat sich in Bethlehem für die Menschen entschieden, die auch heute da sind. Gott hat keine anderen Menschen, als diese Welt aufzuweisen hat. Damals kamen Hirten, die in der Hitliste der zeitgemäßen Berufe eher am untersten Ende rangierten – anders als Fußballprofis heutzutage –, zum Futtertrog in die Felsenhöhle zu Bethlehem.