Ihre F95-Highlights des Jahres Als Fortuna beim Rauswurf von Uwe Klein jedes Taktgefühl vermissen ließ

In einem großen Rundumschlag wurde schließlich am späten Abend ohne größeren Vorlauf auch offiziell der Name Jobst bestätigt – und gleichzeitig die Neuausrichtung vorgestellt. Da liegt es in der Natur der Sache, dass nicht allen gleichermaßen Bedeutung geschenkt werden kann, was letztlich keinem der Beteiligten gerecht wird. Dies hätte definitiv anderes gelöst werden müssen. Eigene Verabschiedung von Christian Koke, dem Marketingvorstand. Als einziger hat er es vollbracht, in den vergangenen drei Jahren seiner Dienstzeit durchzukommen, ohne in ein größeres Fettnäpfchen zu treten. Er scheidet aus, weil einfach kein Platz mehr für ihn ist.