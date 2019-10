2:1 gegen den FC Erzgebirge Aue : Fortuna schafft den Einzug ins Pokal-Achtelfinale

Düsseldorf Mit viel Mühe hat Fortuna Düsseldorf den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschafft. Aufgrund der besseren zweiten Hälfte ist der 2:1-Erfolg über den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue verdient.

In der ersten Hälfte waren es aber vor allem an die Düsseldorfer Fans, die Erholung gebraucht hätten. Was ihre Fortuna ihnen da offerierte, knüpfte nahtlos an die spielerisch äußerst schwache Darbietung in Paderborn an, und das besserte sich naturgemäß durch den frühen Rückstand nicht: Linksverteidiger Niko Gießelmann ließ den Auer Dimitrij Nazarov entwischen, Kastenmeier wischte dessen Flanke zwar noch zur Seite, aber kein Abwehrspieler fühlte sich für den Torschützen Florian Krüger zuständig. Wer weiß, was mit der verunsicherten Fortuna weiter geschehen wäre, wenn Andre Hoffmann nicht per Kopf das fast sichere 0:2 durch Pascal Testroet verhindert hätte? So kam es doch noch kurz vor der Pause zum Ausgleich, als Rouwen Hennings einen Foulelfmeter (Sören Gonther an Erik Thommy) verwandelte.