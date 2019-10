Fortuna im Pokalspiel gegen Erzgebirge Aue : So würden wir heute Abend aufstellen

So würden wir heute Abend aufstellen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf empfängt am Mittwochabend (20.45 Uhr) Erzgebirge Aue in der zweiten DFB-Pokal-Runde. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Fortuna will eine Runde weiterkommen, das ist klar. Und das ist auch Pflicht. Denn gegen den Zweitligisten sind die Düsseldorfer ausnahmsweise Favorit. Trainer Friedhelm Funkel kann wieder auf seinen Kapitän Oliver Fink zurückgreifen. Als Feldspieler fehlen dem Coach Aymen Barkok, Kevin Stöger und Kenan Karaman. So würden die RP-Fortuna-Reporter aufstellen:

Bernd Jolitz: Der FC Erzgebirge Aue ist aktuell eine Spitzenmannschaft der Zweiten Liga – das ändert aber nichts daran, dass die Sachsen sich im DFB-Pokalspiel bei Fortuna sehr defensiv präsentieren werden. Die beste und vielleicht sogar einzige Chance in dieser Konstellation ist es, ein möglichst kreatives Mittelfeldspiel aufzuziehen, das dennoch genügend Absicherung nach hinten bietet.

Die Lösung heißt Oliver Fink – der Kapitän hat neben den technischen Qualitäten auch die nötige Ruhe, die Fäden in der Hand zu behalten. An seiner Seite sind Marcel Sobottka und Alfredo Morales versiert genug, Fink zu unterstützen. In der Abwehr kann Trainer Funkel die Gelegenheit nutzen, seinen durch besonders viele Spiele belasteten Abwehrspielern Kaan Ayhan und Niko Gießelmann eine Pause zu gönnen. Durch die Rückkehr zur Viererkette und die Genesung von Markus Suttner ergibt sich die Möglichkeit dazu. Vorn bekommt Rouwen Hennings ebenfalls einmal eine Verschnaufpause; der Torjäger kann ja bei ungünstigem Spielverlauf jederzeit als Joker kommen.