Fortunas Pokalgegner im Check : Erzgebirge Aue ist Funkels Lieblingsgegner

Düsseldorf Gegen keinen anderen aktuellen Erst- oder Zweitligisten ist Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel im Schnitt erfolgreicher. Am Mittwoch um 20.45 Uhr gibt es im Pokal ein Wiedersehen.

Das Spiel Die Partie zwischen Fortuna und dem FC Erzgebirge Aue (Mittwoch, 20.45 Uhr) ist das Duell des Erstliga-14. gegen den Zweitliga-Vierten. Die Düsseldorfer freuen sich auf das erste Heimspiel im DFB-Pokal seit mehr als zwei Jahren. Als Zweitligist traten sie im Oktober 2017 gegen Borussia Mönchengladbach an und unterlagen 0:1 durch einen Treffer von Thorgan Hazard (52.). Den bislang letzten Pokal-Heimsieg feierte Fortuna vor knapp sieben Jahren. Am 31. Oktober 2012 gewannen die Rot-Weißen mit 1:0 nach Verlängerung gegen Borussia Mönchengladbach. Das Tor erzielte Nando Rafael (97.).

Die aktuelle Form Sechs Spiele waren die Fortunen in der Bundesliga sieglos, gewannen dann mit 1:0 gegen Mainz 05. Es folgte am vergangenen Wochenende eine 0:2-Niederlage beim SC Paderborn. Der FC Erzgebirge hatte drei Partien nicht verloren, (4:1 gegen Dynamo Dresden, 2:2 beim SV Sandhausen, 4:3 gegen den 1. FC Nürnberg), ehe er am vergangenen Freitag bei Darmstadt 98 0:1 unterlag.