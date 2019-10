„Alles aus Liebe“ – Fußball-Bundesligist und Kult-Band : Fortuna und Toten Hosen präsentieren Trikot

Düsseldorf Im Heimspiel gegen den FC Bayern München wird Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf ein ganz besonderes Trikot tragen. Mit dem Verkaufserlös soll das Nachwuchsleistungszentrum des Vereins unterstützt werden.

Dieses Trikot wird vermutlich kein Ladenhüter. Fortuna Düsseldorf und „Die Toten Hosen“ haben ein gemeinsames Projekt umgesetzt: Unter dem Motto „Alles aus Liebe“ wird es ein Sondertrikot geben, in dem die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel im Heimspiel gegen den FC Bayern München (23. November) auflaufen wird. Ein Teil des Erlöses aus dem Trikotverkauf, der am heutigen Dienstag im Onlineshop beginnt, kommt Fortunas Nachwuchsleistungszentrum zu Gute.

Die gemeinsame Geschichte zwischen dem Düsseldorfer Traditionsverein und der Rockband beginnt im Jahr 1989: Von jeder Eintrittskarte, die auf der damaligen Tournee der Toten Hosen verkauft wurden, ging eine Mark an den Club, um Jugendspieler Oliver Gensch einen Profivertrag zu ermöglichen und den Transfer von Anthony Baffoe zu bezuschussen. Ein noch größeres Kapitel der Unterstützung durch Die Toten Hosen wird kurz nach der Jahrtausendwende geschrieben: Die Rockband entschließt sich, den in die Niederungen des deutschen Fußballs abgestiegenen und in große finanzielle Not geratenen Verein als Haupt- und Trikotsponsor zu unterstützen. Die F95-Trikots mit dem berühmten Totenkopf auf der Brust gehören zu den meistverkauften in der Vereinsgeschichte. Bis heute ist es ein Kultobjekt geblieben. Da es schon längst nicht mehr erhältlich ist, gab es von vielen Fans immer wieder den Wunsch nach einer Neu-Auflage. Für ihre Verdienste rund um die Fortuna erhielt die Band im Jahr 2012 die Ehrenmitgliedschaft.

Heute, 30 Jahre später, präsentieren Fortuna Düsseldorf und Die Toten Hosen erneut ein gemeinsames Trikot. Wie auch die letzten F95-Trikots wurde dieses Trikot erneut vom Verein gestaltet – in enger Abstimmung mit den Toten Hosen. Der Song „Alles aus Liebe“ dient dabei auf dem schwarzen Trikot als zentrales Gestaltungselement – die Soundkurve des Liedes findet sich in den rot-weißen Querstreifen wieder. Auf der Brust ist der bekannte Totenkopf mit Stern im Hintergrund zu sehen, auf dem Ärmel das „Bis zum bitteren Ende“-Logo. Auch der Sonderflock auf der Rückseite des Trikots greift die „Alles aus Liebe“-Soundkurve und den Totenkopf auf.

Unterstützt wird die gemeinsame Aktion von Fortunas Haupt- und Trikotsponsor Henkel, der für das Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 23. November, 15:30 Uhr) auf das eigene Logo auf der Trikotbrust verzichtet. Gleiches gilt für Toyo Tires in Bezug auf das Ärmelsponsoring. „Wir freuen uns, unseren langjährigen Partner Fortuna bei dieser tollen Aktion zu unterstützen“, erklärt Kenta Kuribayashi, Präsident und CEO von Toyo Tires Europe.

Das „Alles aus Liebe“-Trikot ist ab sofort im Onlineshop erhältlich – in den Größen S–5XL zum Preis von 79,95 Euro für Erwachsene und in den Größen 128-164 zum Preis von 59,95 Euro für Kinder. Ein Teil des Erlöses kommt dem Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna zu Gute. Aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage wird es am Mittwoch, 30. Oktober, und am Donnerstag, 31. Oktober, jeweils von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, einen Sonderverkauf im Arena-Fanshop geben. Auch vor und nach dem DFB-Pokal-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (30. Oktober) ist das Trikot im Arena-Fanshop erhältlich. Zudem besteht dort die Möglichkeit, den Flock direkt vor Ort vorzunehmen (nur Spielerflock und Ärmellogo). In den Fanshops am Burgplatz und am Flinger Broich wird aus logistischen Gründen kein Verkauf des Sondertrikots stattfinden.

„Wir freuen uns über ein neues Kapitel der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen den Toten Hosen und uns“, betont Fortunas Marketingvorstand Christian Koke. „Das Ergebnis des langen Prozesses kann sich sehen lassen: Wir gehen davon aus, dass sich das Trikot ähnlich großer Beliebtheit erfreut wie das letzte mit dem Totenkopf auf der Brust. Unser großer Dank gilt zum einen Haupt- und Trikotsponsor Henkel und Ärmelsponsor Toyo Tires, die ihre Zusage frühzeitig gegeben haben. Ohne diese Unterstützung wäre das Projekt nicht umzusetzen gewesen. Zum anderen danken wir der Band, allen Mitarbeitern von ‚Jochens Kleiner Plattenfirma‘ und aus unserem Team, die an der Umsetzung beteiligt waren.“

„Fortuna und Die Toten Hosen, das gehört zusammen wie Düsseldorf und Altbier. Das war auch der Gedanke, den wir hatten, als die Idee mit der Neu-Auflage unseres Kulttrikots aus der Oberliga-Zeit aufkam. Umso schöner zu sehen, was daraus jetzt geworden ist. Und dass die Mannschaft mit unserem Logo ausgerechnet gegen die Bayern antritt, da geht so etwas wie ein Kindheitstraum in Erfüllung“, erklären die Toten Hosen zu der erneuten Zusammenarbeit.

(gic)