Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln : Polizei bereitet sich auf hochriskante Fußball-Partie vor

2013 kam es vor dem Zweitliga-Derby zu kritischen Szenen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Das Heimspiel der Fortuna Düsseldorf gegen Köln gehört zu den Begegnungen, die den Sicherheitskräften Sorgen machen. Das war vor einigen Jahren schon in der zweiten Liga so. Am Donnerstag soll ein Konzept veröffentlicht werden.

Ob jedes der verkauften 50.000 Tickets für das Bundesliga-Derby am Sonntag genutzt werden kann, ist noch offen. Frühestens am Donnerstag will die Düsseldorfer Polizei über ihr Einsatzkonzept und mögliche Stadionverbote für bekannte Gewalttäter sprechen.

Rund 80 sogenannter C-Fans werden der Fortuna zugerechnet, beim 1. FC Köln gehen die szenekundigen Polizeibeamten von knapp doppelt so vielen aus, die weniger mit Fußball am Hut haben, sondern in den Vereinsfarben lieber die körperliche Auseinandersetzung mit dem gegnerischen Gefolge haben. Im Zusammenspiel mit den Fans der Kategorie B, die eigentlich wegen des Sports ins Stadion fahren, dort aber einer massiven Prügel nicht aus dem Weg gehen würden, wird dem Spiel am Sonntag eine hohe Brisanz zugeschrieben.

Dabei sind die beiden Clubs einander durchaus freundschaftlich verbunden, die allerdings in der Ersten Liga auch schon seit 23 Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt haben. Als es 2013 in der Zweiten Bundesliga passte, war die Aggression schon im Vorfeld überraschend groß: Tote Ziegenköpfe vor dem Kölner Stadion brachten Grüße aus Düsseldorf, in der Landeshauptstadt riefen hasserfüllte Plakate zu Dingen auf, die mit Fußball nichts zu tun haben. Aus Angst vor Hooligan-Überfällen soll der Wirt des Fortuna-Stammlokals Kastanie damals sogar eine Schließung vor dem Spiel erwogen haben. Am Ende verhinderte ein massives Polizeiaufgebot ein Aufeinandertreffen der beiden Lager, die sich dann in der Arena mit Bengalo-Feuern gegenseitig provozierten.