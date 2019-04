Gegen Borussia wieder einsatzberechtigt : Zwei Spiele Sperre für BVB-Kapitän Marco Reus

Marco Reus sah in der 60. Minute Rot. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Dortmund Marco Reus darf in dieser Saison gegen Borussia Mönchengladbach wieder eingreifen. Der Kapitän des BVB wurde nach seiner Roten Karte im Revierderby am Samstag für zwei Spiele gesperrt.

Kapitän Marco Reus darf für Borussia Dortmund trotz seiner Roten Karte im Derby noch in den Titelkampf der Fußball-Bundesliga eingreifen. Der Nationalspieler wurde vom DFB-Sportgericht am Montag für zwei Spiele gesperrt und ist damit am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (18. Mai) wieder dabei.