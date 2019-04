BVB schaltet nach Bayern-Patzer in Kampf-Modus : "Wir werden alles versuchen"

Dortmund-Torhüter Roman Bürki. Foto: REUTERS/LEON KUEGELER

Dortmund Borussia Dortmund versucht, sich nach einem verrückten Wochenende am Patzer des FC Bayern aufzurichten. Bang erwarten die Dortmunder die Sperre gegen Marco Reus.

Lucien Favre hat voreilig abgeschenkt, aber sein Boss denkt nach einer fuchsteufelswilden Achterbahnfahrt durch das Fußball-Wochenende nicht mal ans Aufgeben. "Wir werden alles versuchen, die Bayern noch abzufangen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund dem SID am Montag kämpferisch. Da hatte der FC Bayern überraschend gepatzt, der Derby-Schock begann sich zu legen - und der BVB fasst frischen Mut.

"Drei Spieltage vor Saisonende nur zwei Punkte Vorsprung für den Spitzenreiter: Das hat es lange nicht gegeben und tut der Bundesliga sehr gut", betonte Watzke. Sportdirektor Michael Zorc nahm nach dem Bayern-Spiel beim 1. FC Nürnberg (1:1) am Sonntag erleichtert zur Kenntnis, dass "wir wieder dabei sind".

Das alte Postkarten-Motto für gestürzte Prinzessinnen will sich auch der BVB nach dem niederschmetternden Derby-Desaster gegen Schalke 04 (2:4) zu Herzen nehmen: Hinfallen, aufstehen, Krönchen zurechtrücken - und weiter geht's. Auf in den Endspurt. Wenn auch mit reichlich wackligen Knien.

Foto: AFP/INA FASSBENDER 10 Bilder Reus und Wolf fliegen gegen Schalke mit Rot vom Platz.

Der Sonntag war bei diesem Vorhaben äußerst hilfreich. Fraglich ist allerdings, wie Favre seiner am Boden zerstörten Mannschaft beibringen will, dass sich das Rennen lohnen könnte. Im Frust hatte der Trainer schließlich bekannt, der Titel sei bereits "verspielt", was seine Vorgesetzten einigermaßen verwunderte, vielleicht auch verärgerte. Sie pfiffen den Schweizer noch am Samstag zurück, spätestens das Bayern-Spiel gab ihnen recht.

"Lucien hat das aus der Emotion und Enttäuschung direkt nach dem Abpfiff heraus gesagt", sagte Zorc. "Aber wir geben erst dann auf, wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Das ist unsere Verpflichtung auch gegenüber unseren Fans."

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY 27 Bilder Dortmund - Schalke: die Bilder des Spiels.

Am Sonntagabend war klar: Diese Pleite ist immerhin (noch) keine entscheidende. Es heiße ja nicht umsonst Vor-Entscheidung, wie Watzke feststellte: "Das impliziert, dass keine endgültige Entscheidung gefallen ist." Andererseits wurde das Derby durch den Münchner Aussetzer gleich noch mal doppelt ärgerlich: Ein Sieg, und der BVB wäre in der Tabelle wieder vorne gewesen.

Hätte, wäre, wenn: Was hilft's. "Wir müssen daraus unsere Lehren ziehen und nicht lamentieren", fordert Watzke. "Ich erwarte von allen Beteiligten, dass wir uns die letzten drei Spiele voll reinknien und niemand vorzeitig die weiße Flagge hisst." Dazu gibt es auch keinen Anlass.

Am Montag schauten alle beim BVB zunächst bangen Blickes nach Frankfurt am Main. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Rote Karte von Marco Reus bewertet, könnte ein entscheidender Faktor werden. Für den Dortmunder Kapitän spricht, dass er in seinem 259. Bundesliga-Spiel erstmals Rot sah, zudem ist ihm wohl keine Absicht zu unterstellen.

Am wahrscheinlichsten ist eine Zwei-Spiele-Sperre, Reus wäre damit zum Saisonfinale gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach am 18. Mai wieder dabei. Läuft es gut, könnte er an diesem Tag endlich seinen ersten Meistertitel feiern. Er sollte dafür besser nicht auf seinen Trainer hören.

(eh/sid)