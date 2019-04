Jugendfußball : Borussias U19 tut sich schwer, die U17 gewinnt deutlich

Mönchengladbach In der A-Junioren-Bundesliga müssen sich die Gladbacher beim 1:1 mit einem Zähler begnügen. In der B-Junioren-Bundesliga feiert der jüngere Jahrgang dagegen einen 6:2-Sieg gegen Bielefeld.

Borussias U19 ist gegen Alemannia Aachen, das als Tabellenzehnter der A-Junioren-Bundesliga noch um den Klassenverbleib kämpft, nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Trainer Thomas Flath sagte: „Gegen solch einen Gegner braucht man einen Brustlöser in Form eines Führungstores. Wir haben es leider verpasst, dieses zu erzielen.“ Dann stellte Aachen den Spielverlauf in der 70. Minute auf den Kopf: Florent Sylaj erzielte nach einer Ecke völlig freistehend per Kopf die Führung. Immerhin traf dann Tom Gaal nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum 1:1 (85.).